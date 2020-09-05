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Сообщество Власть Манипуляции 71 пост • 7 подписчиков подписаться
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Свободная толерантная цензура, или двойные стандарты ВКонтакте

Свободная толерантная цензура, или двойные стандарты ВКонтакте (6 фото)

Автор:
05 сентября 2020 11:28
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: вконтакте   лгбт   манипуляция   общество   пропаганда   толерантность   цензура   
528
6
Наверное, многим уже известно, что социальная сеть ВКонтакте в конце августа начала борьбу с дискриминацией на своей площадке. В официальном обращении они заявили следующее:
"Нейросеть учится определять самые разные категории оскорблений и угроз. Среди них — проявления ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков"

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Метки: вконтакте   лгбт   манипуляция   общество   пропаганда   толерантность   цензура   
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21  комментарий
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29k
Опаньки 3 часа назад
человек называет кого-то оскорбительным словом и обижается, что его пост банят? За оскорбление там всегда банили (если админ снисходил до жалобы), чего вдруг делать круглые глаза.
что-то пошло не так
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5k
Фельдъегерь Опаньки 3 часа назад
тут дело в том, что они открыто поддерживают лгбт, и пока пропаганда запрещена законом они используют свое положение для их защиты. А от поддержки до активной пропаганды один шаг
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16k
turyst 56 минут назад
Ссылка coub.com
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41k
Цыц тут у меня Час назад
ВК пид..ры. Поэтому меня там нет.
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46k
alertol 2 часа назад
Свободная толерантная цензура, или двойные стандарты ВКонтакте
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7k
Атеист 2 часа назад
Пида..ы, че ты хотел то. За что им заплатили, то и поддерживают.
Я там не сижу и не буду, хотя пустующий аккаунт там есть. Удалю, наверное, перед новым годом. :)
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4k
RomaXz 3 часа назад
Автор, тебя бы вообще из интернета выпилить не помешало бы. Такой бред несёшь в своих темах, постишь бред в вк, а потом ноешь, когда тебя закономерно сливают.
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98
Hexo4uha 3 часа назад
-Админ, что за фигня, у меня справа и слева от страницы какие-то гомосеки и реклама наркоты?
-Это контекстная реклама, она генерируется на основе ваших запросов. У меня она показывает пылесосы.
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46k
alertol Hexo4uha Час назад
Я покупаю много компьютерных компонентов, в основном на али, и у меня постоянно в рекламе всякие процессоры и прочее... Вдруг смотрю в разделе "это может вас заинтересовать" висит с;%:ка дилдо... Да, возможно кто-то пользовался моим компом кроме меня, но я живу один, а в гости приходят только несколько моих друзей... (очень задумался, но кажется кто-то из моих друзей что-то не договаривает...)
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16k
turyst alertol 54 минуты назад
Может это ваш кот искал?
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7k
Prostovopros 3 часа назад
То-ли дело Фишки - прямо-таки оплот честных новостей и абсолютно не предвзятого подхода к мнению пользователей! С оскорблениями, расизмом и ксенофобией - да пиши всё что хочешь, если это не про власть. Кремлеботов просто целые полки. У кого 10К лайков забанить может через админа любого, кто не нравится. Сообщество "Точка срения" банит всех, кто хоть слово критики вставит. Но вот в ВК - непорядок!
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24k
labuda.blog Prostovopros 3 часа назад
То-ли дело Фишки - прямо-таки оплот честных новостей и абсолютно не предвзятого подхода к мнению пользователей!
____________________
И тут же сам обозвал патриотов "кремлеботами"!


Вот в твоей любимой США за оскорбление патриотических чувств, тебя бы упекли на 4 года!
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6k
albedo labuda.blog 3 часа назад
Вот интересно - в США норма иметь перед каждым частным домом национальный флаг.
"Но это другое" (с)
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Prostovopros 3 часа назад
Вот про Точку срения - поддерживаю.
Лютые отморозки, считающие себя журналистами, и банящие любого, кто посмел покритиковать их новость (читать "высер")
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2k
Sanar Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Плюсанул, меня это "очко срания" забанило за то что я написал коммент, что новость уже была и более подробным постом и меня моментально в баню чтобы не минусил)))
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41k
Цыц тут у меня Prostovopros Час назад
А ты че так оскорбился то? Пид..ар что ли?
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12k
Максим 4 часа назад
меня забанили за коммент, без мата без оскорблений был
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12k
Александр Максим 2 часа назад
Ну, значит "модератор" решил:"проявился " Максим", ну и ... с ним"
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2k
Hallo FreeSpace 4 часа назад
да и пофиг ...
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12k
Александр Hallo FreeSpace 2 часа назад
Да даже больше...
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Влияние СМИ

https://fishki.net/community/vlijanie-media/ Обсуждаем технологии влияния на массы, оружие пропаганды, способы защиты от манипуляций. Выявляем смыслы популярных фильмов, передач и песен.
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