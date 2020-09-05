Свободная толерантная цензура, или двойные стандарты ВКонтакте

После этого, меньше чем за сутки, удалили множество пабликов, которые призывали бороться с пропагандой ЛГБТ в ВК и составляли свои посты не по законом свободной толерантной цензуры. При этом на обращения пользователей с просьбой заблокировать группы, открыто пропагандирующие явную педерастию среди детей, что подпадает под ст. 6.21 КоАП, служба поддержки отвечает, что у неё нет полномочий решать без экспертизы, что является пропагандой, а что нет. Но для определения, что является дискриминацией всяких меньшинств, им (службе поддержке ВК) экспертиза не нужна и вопрос о блокировке решается крайне оперативно, так сказать без суда и следствия!



У меня в августе удалили пост, в котором я предлагал всем желающим написать в Генеральную прокуратуру на вопиющие случаи пропаганды ЛГБТ в ВК и в котором осмелился педерастов назвать педерастами. По мнению службы поддержки ВК, мне нельзя их называть тем, кем они являются - это их оскорбляет.



И вообще, использование данного слова мне запрещено (скрин 1). Вам скорее всего тоже. А вот..... а вот Шнуру из группы Ленинград МОЖНО!!!