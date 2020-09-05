Свободная толерантная цензура, или двойные стандарты ВКонтакте

Наверное, многим уже известно, что социальная сеть ВКонтакте в конце августа начала борьбу с дискриминацией на своей площадке. В официальном обращении они заявили следующее:
"Нейросеть учится определять самые разные категории оскорблений и угроз. Среди них — проявления ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков"
"Нейросеть учится определять самые разные категории оскорблений и угроз. Среди них — проявления ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков"
После этого, меньше чем за сутки, удалили множество пабликов, которые призывали бороться с пропагандой ЛГБТ в ВК и составляли свои посты не по законом свободной толерантной цензуры. При этом на обращения пользователей с просьбой заблокировать группы, открыто пропагандирующие явную педерастию среди детей, что подпадает под ст. 6.21 КоАП, служба поддержки отвечает, что у неё нет полномочий решать без экспертизы, что является пропагандой, а что нет. Но для определения, что является дискриминацией всяких меньшинств, им (службе поддержке ВК) экспертиза не нужна и вопрос о блокировке решается крайне оперативно, так сказать без суда и следствия!
У меня в августе удалили пост, в котором я предлагал всем желающим написать в Генеральную прокуратуру на вопиющие случаи пропаганды ЛГБТ в ВК и в котором осмелился педерастов назвать педерастами. По мнению службы поддержки ВК, мне нельзя их называть тем, кем они являются - это их оскорбляет.
И вообще, использование данного слова мне запрещено (скрин 1). Вам скорее всего тоже. А вот..... а вот Шнуру из группы Ленинград МОЖНО!!!
У меня в августе удалили пост, в котором я предлагал всем желающим написать в Генеральную прокуратуру на вопиющие случаи пропаганды ЛГБТ в ВК и в котором осмелился педерастов назвать педерастами. По мнению службы поддержки ВК, мне нельзя их называть тем, кем они являются - это их оскорбляет.
И вообще, использование данного слова мне запрещено (скрин 1). Вам скорее всего тоже. А вот..... а вот Шнуру из группы Ленинград МОЖНО!!!
Во-первых, по мнению службы поддержки ВК использование матерной брани не является оскорблением и с ней никто бороться не собирается. Мат можно использовать всегда, везде и в любом количестве. (скрин 2)
Во-вторых, если вы не сексуальное меньшинство, а всего лишь какие-то там органы власти, то приоритетом для службы поддержки ВК Вы являться не будете и Вас, по мнению службы поддержки, можно называть тем словом, которым нельзя называть сексуальные меньшинства - что и делает Сергей Шнуров в своей песне. И вообще, это слово в сочетании с осуждением власти не является оскорбительным (скрин 3) . Но вы, самое главное, поймите правильно поведение и реакцию службы поддержки, что это не дискриминация и не двойные стандарты. Нет, нет, нет и ещё раз нет! Вы просто все неправильно поняли!
В-третьих, популярным коллективам наподобие "Ленинграда" использовать враждебный контент позволительно, потому что... потому что у них большое количество поклонников (скрин 4) . Аргумент о том, что это самое количество поклонников, наслушавшись данные популярные коллективы, и начинают потом воспроизводить враждебный контент, является не важным. Поэтому, если вы хотите легально использовать враждебный контент на площадке ВК, то станьте популярным и заведите себе поклонников. И главное помните, что это не является дискриминацией "непопулярных" людей и не является двойными стандартами, Вы просто все неправильно поняли!
В-четвёртых, по мнению службы поддержки ВК, социальная группа "кандидаты" имеет меньшую важность, а следовательно оскорбляться не должна, если их называет КТО УГОДНО словом "пид..ры". А вот социальные группы "либералы", "служба поддержки", "геи", "европейцы" этим словом называть нельзя! Почему? Потому что это не двойные стандарты и Вы просто все не правильно поняли (скрин 5):
Служба поддержи заявляет, что эта тема слишком сложная и разносторонняя, чтобы на примере одной песни ответить на все эти вопросы. Поэтому продолжаем выяснять разносторонние сложности в этом непростом вопросе.
Одно понятно точно, что не все равны перед борьбой с дискриминацией в социальной сети ВК!
Для желающих задать свои вопросы службе поддержки, жмите сюда:
https://vk.com/support?act=new
https://vk.com/support?act=new
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что-то пошло не так
Я там не сижу и не буду, хотя пустующий аккаунт там есть. Удалю, наверное, перед новым годом. :)
-Это контекстная реклама, она генерируется на основе ваших запросов. У меня она показывает пылесосы.
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И тут же сам обозвал патриотов "кремлеботами"!
Вот в твоей любимой США за оскорбление патриотических чувств, тебя бы упекли на 4 года!
"Но это другое" (с)
Лютые отморозки, считающие себя журналистами, и банящие любого, кто посмел покритиковать их новость (читать "высер")