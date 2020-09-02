10 российских знаменитостей, которые хотели сделать карьеру на Западе и не смогли

Яркая певица завоевала сердца слушателей и зрителей уникальным тембром голоса и очень своеобразным эксцентричным стилем. Она прославилась в 1980-е годы сначала как солистка группы «Браво», затем успешно строила свою сольную карьеру. Уже в начале 1990-х она эмигрировала в США, но так и не смогла добиться там успеха. Выступала в ресторанах и караоке-барах, работала диджеем, но ни о какой славе речь даже не шла. Позже Жанна Агузарова служила простым водителем в Международном центре знаменитостей, а уже в 1996 году вернулась на родину. К сожалению, и здесь повторить свой былой успех она уже не смогла и сегодня её можно увидеть, в основном, в клубных концертах.