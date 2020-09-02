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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4103 поста • 596 подписчиков подписаться
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10 российских знаменитостей, которые хотели сделать карьеру на Западе и не смогли

10 российских знаменитостей, которые хотели сделать карьеру на Западе и не смогли (10 фото)

Автор:
02 сентября 2020 08:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: искусство   кино   музыка   
3728
10
Ни для кого не является секретом стремление знаменитостей прославиться не только у себя на родине, но и за рубежом. И многие предпринимают попытки добиться мирового признания: отправляются за границу, начинают строить там свою карьеру. Но отечественных звёзд, сумевших стать успешными вдали от своей страны, можно пересчитать по пальцам. Многие из них вернулись впоследствии на родину, оставив свои мечты о мировой славе.
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Метки: искусство   кино   музыка   
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37  комментариев
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Авокадо 4 часа назад
На западе все плохо!.. Все как всегда...Ничего нового..
На западе все плохо!.. Все как всегда...Ничего нового..
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1k
Vladimir Taranovich Авокадо 3 часа назад
вообще, не об этом пост....
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27k
LEPA 18 минут назад
Ничего удивительного. Нормальная творческая среда просто интуитивно отторгает всякое пытающееся внедриться в неё дерьмо.
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23k
Мрачный мачо Полчаса назад
Нарахпетов, Соловей, Крамаров, Ильичёв, Годунов, Валуев - да много про кого не сказали.
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2k
american_buldog Мрачный мачо 6 минут назад
родион нахапетов
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487
Павел Астахов Полчаса назад
Алсу и Валерия полная бездарность, которая не прокатила на Западе
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2k
american_buldog 46 минут назад
когда-то, очень много лет назад, было интервью с полом маккартни. его спросили как ему нравятся советская группа цветы (https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Цветы_(группа)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Цветы_(группа) ). пол маккартни ответил, что такие цветы у них растут на каждой клумбе.
при этом радуют последние работы ольги куриленко. она реально растет
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10k
Дядя Саша Час назад
Алсу и Валерия бездарности, раскрученные за большие деньги и связи. На западе это не работает...
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1k
Леонид Кубарев Час назад
Много случай, блат, знакомства решает. А они "талантом" хотели
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11k
Graf_Dracula 2 часа назад
Про Светлану Ходченкову, "... самым успешным из которых стал блокбастер «Росомаха: Бессмертный». Но всё же успех актрисы в России был куда более ярким..." В каком фильме, "Иван Вампир из Самары чтоли?
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3k
Александр Зотов 2 часа назад
а песня «3 сентября» стала настоящим национальным хитом.
--------
так вот к чему вёл этот пост! Шуфик кродёться
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7k
Голос Вселенной 3 часа назад
Про Алсу и Валерию можно сказать, что далеко не все в этом мире за бабло покупается. И если в РФ это будут хавать, то на Западе с этим сложнее...
Кстати, Валерия, останься она с Шульгиным, возможно бы и смогла бы на Западе пробиться. Потому что он все-таки не только деньги скармливал, но и контент хороший...
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7k
Голос Вселенной 3 часа назад
Интересно, почему Крамарова не упомянули... ?
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11k
Объект реальности Голос Вселенной 2 часа назад
Хабенский кстати тоже в забугорном снимался
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7k
Голос Вселенной Объект реальности Час назад
Да много кто снимался. Бодров, к примеру... Но они ведь не имели цель там сделать карьеру. Просто проект и все...
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5k
JACKAL Объект реальности 14 минут назад
помню его в Особо опасен... И вроде говорили, что еще снимался в Войне миров ЗЭД, но все сцены с ним вырезали супостаты
помню его в Особо опасен... И вроде говорили, что еще снимался в Войне миров ЗЭД, но все сцены с ним вырезали супостаты
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10k
Пумба 3 часа назад
Кстати, я не могу навскидку назвать актера/певца, у которого на Западе всё получилось. Крамаров? Провал. Руся? Как уехала - так ни слуху, ни духу. Журавлева? Тоже не слышно...
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42k
RusLAN Пумба 2 часа назад
Илья Баскин, Игорь Жижикин
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3k
Александр Зотов RusLAN 2 часа назад
а кто это?
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10k
Пумба RusLAN 55 минут назад
К сожалению, мне эти имена неизвестны. Покурил Википедию. Баскин, как я понял, в Голливуде особо не отличился: много ролей, но все двадцать второго плана типа "кушать подано". Жижкин покруче будет. Даже морда лица знакомая. Но это всё же не "киевлянка" Мила Йовович и не "одессит" Ди Каприо.
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10k
Пумба Александр Зотов 52 минуты назад
Крамарова не знаете?!

Руся и Марина Журавлева - певички конца 80-х - начала 90-х. Если интересно - погуглите, послушайте. Обычная попса. Но в свое время обе выпустили на родине вполне успешные альбомы, Журавлева даже не один. А вот в США не задалось. Собственно, как и у солистки когда-то мегапопулярной группы "Каролина" Татьяны Корневой.
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12k
Ligov 3 часа назад
Удивляет не то, что некоторые из перечисленных фамилий не смогли сделать карьеру на западе, а что у нас им это удалось...
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41
Дядя Витя 3 часа назад
Есть хорошая русская пословица: Где родился, там и пригодился.
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71k
Авокадо 3 часа назад
Серге й Миха йлович Брин - один из основателей google..
На тали По ртман из Кишинева..актриса..
Серге й Миха йлович Брин - один из основателей google.. На тали По ртман из Кишинева..актриса..
Серге й Миха йлович Брин - один из основателей google.. На тали По ртман из Кишинева..актриса..
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7k
Голос Вселенной Авокадо 2 часа назад
"По ртман из Кишинева"
Да вроде бы нет... Она вообще-то в Израиле родилась... Какие-то ее предки были из восточной Европы, но вроде не из Кишинева, а то ли из Румынии, то ли из Болгарии, то ли из Польши...
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7k
Голос Вселенной Авокадо 2 часа назад
Вот если бы ты Милочку назвал, Йовович которая!.. Она даже на русском говорит свободно...

Еще у Девида Духовны из России предки есть. То ли бабушка, то ли дедушка...
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71k
Авокадо Голос Вселенной 2 часа назад
У меня дети тоже в Израиле родились..
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71k
Авокадо Голос Вселенной 2 часа назад
Эта Портман видно с комплексами..
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11k
Объект реальности Голос Вселенной 2 часа назад
Мила Кунис вроде украинка, как и Йовович. У Дикаприо тоже предки русские.
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32k
Гёз Уленшпигель 3 часа назад
Ну хоть попытались.Под лежачий камень как известно, Мартини не течёт.
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46k
alertol 4 часа назад
"Там" точно также играют роль связи. Ты можешь быть трижды Алсу, но без связей нах никому не нужной, даже за деньги.
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11k
Объект реальности alertol 2 часа назад
Там не денги там писечки рулят, Вспомни про Ванштейна.
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