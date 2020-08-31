Иммигранты разгромили шведский город Мальмё после сожжения Корана националистами

Но видео посмотрело множество людей. И в городе начались беспорядки.



Мальмё – третий по величине город в стране, 45% жителей которого является либо иммигрантами, либо детьми из семей иммигрантов. 25% жителей города исповедуют ислам.



В течение выходных иммигранты жгли покрышки и автомобили, били стёкла в магазинах, нападали на полицейских, кидали в них камнями и стреляли из фейерверков.



Движение в городе было полностью остановлено.