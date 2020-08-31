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Иммигранты разгромили шведский город Мальмё после сожжения Корана националистами

Иммигранты разгромили шведский город Мальмё после сожжения Корана националистами (2 фото + 4 видео)

Автор:
31 августа 2020 22:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Мальмё   беспорядки   иммигранты   коран   протесты   швеция   
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В минувшие выходные в Швеции разгорелись нешуточные беспорядки. Сейчас в стране сохраняется напряжённая обстановка.

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Метки: Мальмё   беспорядки   иммигранты   коран   протесты   швеция   
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32  комментария
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Не, муслимы более чем ибанутые!
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13k
Ser 14 минут назад
Иммигранты разгромили шведский город Мальмё после сожжения Корана националистами
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14k
Пронька Грезной 15 минут назад
Иммигранты разгромили шведский город Мальмё после сожжения Корана националистами
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184
bad boy 15 минут назад
А как же толерантность европейцы ?
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636
Педигри Полчаса назад
Сжигание книжки проблемы не решит. Единственный шанс для Швеции - это ультра-правое правительство и парламент.
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7k
Feeling Good Педигри 2 минуты назад
не только для Швеции. старушка почти вся заражена чернотой.
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29k
russger Полчаса назад
Да покуй им на политику и религию. Этим даунам только повод дай, начнут всё крушить
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160
Nane First NameLast 47 минут назад
Какие-то слабые нацики в загнивающей Европе.
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5k
Вася Nane First NameLast 15 минут назад
что нибудь добавить хочешь ?
что нибудь добавить хочешь ?
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4k
Bhaal 53 минуты назад
Да не Коран надо было жечь, а мигрантов.
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Bhaal 53 минуты назад
Вот, это будущее российских городов если продолжать такую же дебильную политику, как плешивый полудурок.
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702
Ясный Пень Час назад
А когда же появятся заголовки :" Шведы сожгли иммигрантов и Коран в ответ на разгром города Мёльм " ?!!
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7k
Cornho Ясный Пень 7 минут назад
Город "Мёльм"??
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12k
Сталкер Час назад
Ну, прикольно, чё. )) "...третий по величине город в стране, 45% жителей которого является либо иммигрантами, либо детьми из семей иммигрантов". Т. е. безмозглое чурбаньё, по сути, разрушило свой собственный новый дом. Нормально. ))
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5k
B0n Час назад
"45% жителей которого является либо иммигрантами, либо детьми из семей иммигрантов"
Плять, да што вообще происходит? Планета, ссука, остановись.
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18k
Ратибор Час назад
А когда шведы начнут вставать на колени?
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12k
Сталкер Ратибор Час назад
Из позы лёжа? )))
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4k
Ya 2 часа назад
Пусть пожинают плоды толерастии.
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2k
au3 2 часа назад
Тема не раскрыта - шведы отсосали на родине?
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2k
Кистень 2 часа назад
Что, толерасты, пожалели обезьянок? Получите-с.
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31k
Андрей Бертон 2 часа назад
Собрать их всех и домой, на родину, пускай там любят свою религию.
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10k
tarassarat Андрей Бертон 14 минут назад
цитата: 45%
пол города! да они сами толерантных европейцев переселят подальше от своего нового дома
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16
Moon24 2 часа назад
Устроили беспорядки , разгромили город . Но если уж хотели отомстить , то претензии предъявлять нужно к ответчикам а не беспредельничать как обезьяны . Жители города не виноваты в происшествии и агрессия к ним неуместна
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62k
Вит Вит 2 часа назад
Верной дорогой идёте товарищи....
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Я все понял! Проплачивает все это контора по утилизации покрышек! Вот кому надо предъявлять!
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16k
turyst Свирепый Бамбр 24 минуты назад
Ещё стекольщики вложились.
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2k
VL 2 часа назад
толерасты, жрите!!!
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23k
parallax VL 2 часа назад
Толерасты только рады будут. Теперь алахакбарам можно ноги целовать.
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