Иммигранты разгромили шведский город Мальмё после сожжения Корана националистами

В минувшие выходные в Швеции разгорелись нешуточные беспорядки. Сейчас в стране сохраняется напряжённая обстановка.
Началось всё с того, что местный уличный художник Дан Парк (уже привлекавшийся к ответственности по статье за разжигание межнациональной розни) сжёг Коран, снимая весь процесс на видео. Его с подельниками быстро арестовали.
Но видео посмотрело множество людей. И в городе начались беспорядки.
Мальмё – третий по величине город в стране, 45% жителей которого является либо иммигрантами, либо детьми из семей иммигрантов. 25% жителей города исповедуют ислам.
В течение выходных иммигранты жгли покрышки и автомобили, били стёкла в магазинах, нападали на полицейских, кидали в них камнями и стреляли из фейерверков.
Движение в городе было полностью остановлено.
Мальмё – третий по величине город в стране, 45% жителей которого является либо иммигрантами, либо детьми из семей иммигрантов. 25% жителей города исповедуют ислам.
В течение выходных иммигранты жгли покрышки и автомобили, били стёкла в магазинах, нападали на полицейских, кидали в них камнями и стреляли из фейерверков.
Движение в городе было полностью остановлено.
Сейчас погромы прекратились, но чувствуется нервозность среди горожан.
Тем временем в США:
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Метки: Мальмё беспорядки иммигранты коран протесты швеция
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Плять, да што вообще происходит? Планета, ссука, остановись.
пол города! да они сами толерантных европейцев переселят подальше от своего нового дома