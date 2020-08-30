«ВКонтакте» против Конституции: соцсеть начала банить за «гомофобию» и «предрассудки»

Вслед за американскими сервисами YouTube и Facebook, которые в буквальном смысле слова вычистили всех, кто имеет хоть немного отличное от установки «партии» русофобов и «боевых меньшинств» мнение, включая аккаунты ТВ-каналов с миллионами подписчиков, этим же занялась и самая популярная соцсеть в России — «ВКонтакте», где начали блокировать страницы «за проявления ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков». О каких предрассудках идет речь — неясно. Так, пока непонятно, являются ли предрассудками (по мнению «ВКонтакте») заявления, что семья — это союз мужчины и женщины, что у каждого малыша должны быть папа и мама, что служить Отечеству и быть патриотом России — норма для мужчины. При этом такие вещи, как педофилия, пропаганда педерастии, наркотиков и раскрутка протестов в Белоруссии, там считается вещами вполне нормальными.



Месяц назад вся Россия, в том числе и депутаты Госдумы, возмущались полной зачисткой американскими сервисами YouTube и Facebook крупных российских СМИ: «Царьград», «Ньюс-Фронт», «Анна-Ньюс», «День-ТВ» — которые имели «наглость» публиковать и снимать не то, что нужно западной элите. Сегодня к ним присоединилась якобы российская социальная сеть «ВКонтакте», представители которой официально заявили, что начинают блокировку страниц за «проявления расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков». Притом делать это будет «нейросеть», которая на основе некого алгоритма выявит всех противников педерастии и феминисток, запретит слово «негр», а также «предрассудки», список которых, видимо, появится позже.



О новой инициативе руководства компании сообщили в блоге компании. «Мы разделяем позицию наших пользователей и партнёров касательно языка вражды и прославления насилия. Модераторы ВКонтакте ежедневно обрабатывают огромный объём контента, в том числе с использованием искусственного интеллекта — большинство опасных материалов удаляются ещё до того, как их кто-то увидит. Если же вы заметили оскорбительную публикацию, пожалуйтесь на неё. С проявлениями нетерпимости эффективнее бороться вместе — и мы призываем пользователей присоединяться к нам в этой борьбе», — сообщил там руководитель команды модерации «ВКонтакте» Иван Корнеев.



Казалось бы, увидел пропаганду наркотиков, нацизма, суицида, порнографии и прочей дряни, удаляй. А вот и нет, не про тех «партнеров» идет речь. «Новая нейросеть поможет быстрее находить материалы с враждебными высказываниями, а также публикации, которые провоцируют аудиторию проявлять агрессию. Нейросеть учится определять самые разные категории оскорблений и угроз. Среди них — проявления ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков, а также оскорбления на почве религиозной принадлежности, возраста, внешности или наличия заболеваний. Чтобы усилить модерацию по теме языка ненависти и обучить искусственный интеллект, ВКонтакте добавила новую категорию жалоб — "Враждебные высказывания". Пользователь может выбрать её, если нажмёт кнопку "Пожаловаться" у оскорбительной публикации. После этого материал попадёт на рассмотрение к модераторам. Эта категория позволит точнее откалибровать уже существующие инструменты и собрать датасет для новых решений на основе нейросетей. При этом команды Модерации и Поддержки не только реагируют на жалобы, но и проводят проактивный внутренний мониторинг — в частности, с помощью механизмов автоматического поиска, технологии цифровых отпечатков и нейронных сетей», — сообщает дальше представитель соцсети. В компании также сообщили, что в январе-июне этого года из соцсети было удалено 520 тыс. единиц контента, разжигающего вражду. Кроме того, было заблокировано 1340 профилей и 2470 сообществ, распространяющих «враждебные высказывания».