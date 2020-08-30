«ВКонтакте» против Конституции: соцсеть начала банить за «гомофобию» и «предрассудки»

Диктатура извращенцев продолжает захватывать информационное пространство, применяя такую тотальную цензуру, что никакому СССР и не снилось.
Вслед за американскими сервисами YouTube и Facebook, которые в буквальном смысле слова вычистили всех, кто имеет хоть немного отличное от установки «партии» русофобов и «боевых меньшинств» мнение, включая аккаунты ТВ-каналов с миллионами подписчиков, этим же занялась и самая популярная соцсеть в России — «ВКонтакте», где начали блокировать страницы «за проявления ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков». О каких предрассудках идет речь — неясно. Так, пока непонятно, являются ли предрассудками (по мнению «ВКонтакте») заявления, что семья — это союз мужчины и женщины, что у каждого малыша должны быть папа и мама, что служить Отечеству и быть патриотом России — норма для мужчины. При этом такие вещи, как педофилия, пропаганда педерастии, наркотиков и раскрутка протестов в Белоруссии, там считается вещами вполне нормальными.
Месяц назад вся Россия, в том числе и депутаты Госдумы, возмущались полной зачисткой американскими сервисами YouTube и Facebook крупных российских СМИ: «Царьград», «Ньюс-Фронт», «Анна-Ньюс», «День-ТВ» — которые имели «наглость» публиковать и снимать не то, что нужно западной элите. Сегодня к ним присоединилась якобы российская социальная сеть «ВКонтакте», представители которой официально заявили, что начинают блокировку страниц за «проявления расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков». Притом делать это будет «нейросеть», которая на основе некого алгоритма выявит всех противников педерастии и феминисток, запретит слово «негр», а также «предрассудки», список которых, видимо, появится позже.
О новой инициативе руководства компании сообщили в блоге компании. «Мы разделяем позицию наших пользователей и партнёров касательно языка вражды и прославления насилия. Модераторы ВКонтакте ежедневно обрабатывают огромный объём контента, в том числе с использованием искусственного интеллекта — большинство опасных материалов удаляются ещё до того, как их кто-то увидит. Если же вы заметили оскорбительную публикацию, пожалуйтесь на неё. С проявлениями нетерпимости эффективнее бороться вместе — и мы призываем пользователей присоединяться к нам в этой борьбе», — сообщил там руководитель команды модерации «ВКонтакте» Иван Корнеев.
Казалось бы, увидел пропаганду наркотиков, нацизма, суицида, порнографии и прочей дряни, удаляй. А вот и нет, не про тех «партнеров» идет речь. «Новая нейросеть поможет быстрее находить материалы с враждебными высказываниями, а также публикации, которые провоцируют аудиторию проявлять агрессию. Нейросеть учится определять самые разные категории оскорблений и угроз. Среди них — проявления ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков, а также оскорбления на почве религиозной принадлежности, возраста, внешности или наличия заболеваний. Чтобы усилить модерацию по теме языка ненависти и обучить искусственный интеллект, ВКонтакте добавила новую категорию жалоб — "Враждебные высказывания". Пользователь может выбрать её, если нажмёт кнопку "Пожаловаться" у оскорбительной публикации. После этого материал попадёт на рассмотрение к модераторам. Эта категория позволит точнее откалибровать уже существующие инструменты и собрать датасет для новых решений на основе нейросетей. При этом команды Модерации и Поддержки не только реагируют на жалобы, но и проводят проактивный внутренний мониторинг — в частности, с помощью механизмов автоматического поиска, технологии цифровых отпечатков и нейронных сетей», — сообщает дальше представитель соцсети. В компании также сообщили, что в январе-июне этого года из соцсети было удалено 520 тыс. единиц контента, разжигающего вражду. Кроме того, было заблокировано 1340 профилей и 2470 сообществ, распространяющих «враждебные высказывания».
Месяц назад вся Россия, в том числе и депутаты Госдумы, возмущались полной зачисткой американскими сервисами YouTube и Facebook крупных российских СМИ: «Царьград», «Ньюс-Фронт», «Анна-Ньюс», «День-ТВ» — которые имели «наглость» публиковать и снимать не то, что нужно западной элите. Сегодня к ним присоединилась якобы российская социальная сеть «ВКонтакте», представители которой официально заявили, что начинают блокировку страниц за «проявления расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков». Притом делать это будет «нейросеть», которая на основе некого алгоритма выявит всех противников педерастии и феминисток, запретит слово «негр», а также «предрассудки», список которых, видимо, появится позже.
О новой инициативе руководства компании сообщили в блоге компании. «Мы разделяем позицию наших пользователей и партнёров касательно языка вражды и прославления насилия. Модераторы ВКонтакте ежедневно обрабатывают огромный объём контента, в том числе с использованием искусственного интеллекта — большинство опасных материалов удаляются ещё до того, как их кто-то увидит. Если же вы заметили оскорбительную публикацию, пожалуйтесь на неё. С проявлениями нетерпимости эффективнее бороться вместе — и мы призываем пользователей присоединяться к нам в этой борьбе», — сообщил там руководитель команды модерации «ВКонтакте» Иван Корнеев.
Казалось бы, увидел пропаганду наркотиков, нацизма, суицида, порнографии и прочей дряни, удаляй. А вот и нет, не про тех «партнеров» идет речь. «Новая нейросеть поможет быстрее находить материалы с враждебными высказываниями, а также публикации, которые провоцируют аудиторию проявлять агрессию. Нейросеть учится определять самые разные категории оскорблений и угроз. Среди них — проявления ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков, а также оскорбления на почве религиозной принадлежности, возраста, внешности или наличия заболеваний. Чтобы усилить модерацию по теме языка ненависти и обучить искусственный интеллект, ВКонтакте добавила новую категорию жалоб — "Враждебные высказывания". Пользователь может выбрать её, если нажмёт кнопку "Пожаловаться" у оскорбительной публикации. После этого материал попадёт на рассмотрение к модераторам. Эта категория позволит точнее откалибровать уже существующие инструменты и собрать датасет для новых решений на основе нейросетей. При этом команды Модерации и Поддержки не только реагируют на жалобы, но и проводят проактивный внутренний мониторинг — в частности, с помощью механизмов автоматического поиска, технологии цифровых отпечатков и нейронных сетей», — сообщает дальше представитель соцсети. В компании также сообщили, что в январе-июне этого года из соцсети было удалено 520 тыс. единиц контента, разжигающего вражду. Кроме того, было заблокировано 1340 профилей и 2470 сообществ, распространяющих «враждебные высказывания».
И да, уже сегодня пришли первые подтверждения — за слова, что педерастия — это болезнь.
Специально для сотрудников социальной сети «ВКонтакте» сообщаем, что в Международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) гомосексуальность классифицировалась как заболевание, относившееся к группе психосексуальных расстройств (psychosexual disorders) (см. список кодов МКБ-9: Раздел V). И лишь в 1990 году гомосексуальность была исключена из Международной классификации болезней 10 по политическим мотивам и только благодаря решению общего собрания ВОЗ, так как большинство вменяемых психиатров против данного решения и сегодня. При этом диагноз «Эгодистоническая половая ориентация» в МКБ-10 сохраняется, охарактеризовавшаяся как желание пациента изменить свою сексуальную ориентацию в силу дополнительных имеющихся психологических и поведенческих расстройств. Психическим расстройством в современной классификации признаётся не гомосексуальность, а связанный с нею существенный психический дискомфорт, вследствие которого может возникать стремление её изменения. Но при этом заболевание есть, как ни крути, и именно те, кто побежал туда не ради моды, часто нуждаются в психологической помощи. Просто сегодня говорить про это «не по-партнерски», а потому лучше заблокировать.
Гораздо интереснее, что та самая нейросеть, которая как бы «борется» «ВКонтакте» со всем плохим, считает вполне нормальными такие вещи, как педофилия, пропаганда педерастии, наркотиков.
Вот несколько примеров. Начнем с пропаганды извращений, которая вообще никак не блокируется «нашей» соцсетью, хотя это незаконно. Достаточно вбить саму аббревиатуру «ЛГБТ» (так обозначают себя сами извращенцы) в поисковик сообществ — и мы получим около 3-х тысяч пабликов и групп, большинство из которых открыто и доступно для детей, а некоторые для детей и созданы.
Гораздо интереснее, что та самая нейросеть, которая как бы «борется» «ВКонтакте» со всем плохим, считает вполне нормальными такие вещи, как педофилия, пропаганда педерастии, наркотиков.
Вот несколько примеров. Начнем с пропаганды извращений, которая вообще никак не блокируется «нашей» соцсетью, хотя это незаконно. Достаточно вбить саму аббревиатуру «ЛГБТ» (так обозначают себя сами извращенцы) в поисковик сообществ — и мы получим около 3-х тысяч пабликов и групп, большинство из которых открыто и доступно для детей, а некоторые для детей и созданы.
Не интересна «ВКонтакте» и педофилия. По крайней мере, по запросу «малолетки» вылезают сотни сообществ, которые как бы даже не намекают, а кричат открытым текстом. И да, зайдя в одну из групп, мы убедились, что там точно не про уроки.
Далее вбиваем слово «наркотики» и попадаем в тематическое сообщество с соответствующим названием и широким выбором.
Почему-то распространение порно, пропаганда ЛГБТ и педофилии не интересуют ни «партнеров», ни руководство сети. Впрочем, почему — как раз понятно. Вполне вероятно, что это из-за того, что еще в 2014 году интернет-компания Mail.Ru Group, подконтрольная USM Holdings проживающего в Британии миллиардера Алишера Усманова и его партнерам, стала единственным владельцем социальной сети «ВКонтакте». Напомним, Mail.Ru Group контролирует вообще все самые популярные соцсети, кроме американских — те контролируют свое напрямую.
Кстати, интересно, что еще сочтет предрассудками усмановская сеть кроме критики педерастии и феминизма. Может, в этом списке и традиционная семья из папы и мамы, и уверенность в победе СССР над нацисткой Германией, и все то, за что проголосовало большинство россиян, поддержавших поправки Конституции? А коли так, то почему бы ей не счесть предрассудком и саму Конституцию РФ, да и саму РФ вместе с ее президентом? Ау, Владимир Владимирович! Не пора ли Вам «построить» мужа наставницы Алины Кабаевой?
Кстати, интересно, что еще сочтет предрассудками усмановская сеть кроме критики педерастии и феминизма. Может, в этом списке и традиционная семья из папы и мамы, и уверенность в победе СССР над нацисткой Германией, и все то, за что проголосовало большинство россиян, поддержавших поправки Конституции? А коли так, то почему бы ей не счесть предрассудком и саму Конституцию РФ, да и саму РФ вместе с ее президентом? Ау, Владимир Владимирович! Не пора ли Вам «построить» мужа наставницы Алины Кабаевой?
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