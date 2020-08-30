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«ВКонтакте» против Конституции: соцсеть начала банить за «гомофобию» и «предрассудки»

«ВКонтакте» против Конституции: соцсеть начала банить за «гомофобию» и «предрассудки» (6 фото)

Автор:
30 августа 2020 09:44
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: Социальные сети   вконтакте   гомофобия   лгбт   манипуляция   общество   цензура   
325
6
Диктатура извращенцев продолжает захватывать информационное пространство, применяя такую тотальную цензуру, что никакому СССР и не снилось.

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Метки: Социальные сети   вконтакте   гомофобия   лгбт   манипуляция   общество   цензура   
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14  комментариев
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1k
uuid Полчаса назад
кому тут опять гомосексуалисты и атеисты жить мешают?
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24k
labuda.blog uuid 20 минут назад
Нам всё равно куда вы там друг-другу мясо загоняете! Только одна просьба - делайте это где нибудь у себя дома и не выставляйте свою гомосятину на всеобщее обозрение!
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31k
Const 45 минут назад
А чо, некому прикрыть?
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labuda.blog 54 минуты назад
Кроме того, в ВК полно фашиствующих групп. Модерация совершенно не реагирует на подобные жалобы - и это факт!
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677
arcush 55 минут назад
Я не понял, кто у меня украл пенсию? Америкосы? Или путин? А кто в нашей стране держит цены на бензин, дороже чем у пиндосов? А кто враг России? Пиндосы? Так вроде далеко они... Даже член Трампа не нассыт в наши подъезды через океан... А вот в уши россиян ссыт путин! Мы окружены врагами! Только это враги сечинамиллерамедведаипрочейпогани! И танки наши не для Трампа... Они по дну океана до Америки не дойдут. А вот ежели народ решит гномиков повесить, то танки самое оно! Народный танк - армата?
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Const labuda.blog 45 минут назад
У него его не могли украсть. Череп был пуст.
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albedo arcush Полчаса назад
Я не понял, кто у меня украл пенсию?
---------------------
Янукович
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24k
labuda.blog albedo 23 минуты назад
На камазах увёз!
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LEPA labuda.blog 2 минуты назад
Три му.да.ка в камментах,это не два му.да.ка. Это уже сила! Да,уйопки? У вас то с пенсией всё норм. Иудам платят регулярно.
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labuda.blog LEPA 41 секунду назад
Зачем нам пенсия? Нам платит КГБ, Путин и Пригожин! Учись нищеброд(ка)!
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3k
le4t Час назад
Это реклама что ли?
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4k
masteral Час назад
Ссылка youtu.be
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