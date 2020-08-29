Есть ли крысы на подводных лодках?

Каждый человек слышал о том, что на морских кораблях заводятся крысы. Однако, мало кто при этом знает о том, что коварные грызуны спешат проникнуть в том числе и на военные подводные лодки.
Оказывается, что крысы на субмаринах – бедствие куда похлеще, чем крысы на надводных судах.
Оказывается, что крысы на субмаринах – бедствие куда похлеще, чем крысы на надводных судах.
На отечественном флоте крысы на подводных лодках – это проблема, которая появилась еще во времена Советского Союза. Собственно, как только в стране появились свои субмарины, на них стали тут же заводиться крысы. Поделать с этим что-то крайне сложно, так как крыса - зверь хитрый и умный, с невероятной тягой к жизни и прекрасной способностью к адаптации к самым разным условиям.
Проблема заключается в том, что дикая крыса вовсе не безобидный сожитель. Во-первых, они переносят опасные болезни. Во-вторых, они стремительно изничтожают все запасы продовольствия.
Проблема заключается в том, что дикая крыса вовсе не безобидный сожитель. Во-первых, они переносят опасные болезни. Во-вторых, они стремительно изничтожают все запасы продовольствия.
Проблема эта была актуальна не только для советского флота, но и для подводного флота абсолютно любой другой страны на земном шаре. Большая часть грызунов пробирается на субмарину самостоятельно ночью. Крысы пролезают по тросам и трапам, когда подлодка стоит пришвартованной в порту. Часть грызунов проносят на борт прямо в ящиках с продовольствием.
Последнее – откровенный косяк со стороны интендантской службы. Впрочем, все ящики все равно никогда не проверишь.
Последнее – откровенный косяк со стороны интендантской службы. Впрочем, все ящики все равно никогда не проверишь.
Часто крысы также поселяются в подводных лодках тогда, когда субмарину отправляют в док для технического обслуживания. Основавшись в субмарине, вредители ведут «нормальный» портовый образ жизни, пока в один прекрасный день не оказываются в море вместе с подводной лодкой и ее экипажем.
Борются с крысами на подводных лодках точно такими же способами, как и на суше. На многих субмаринах экипажи даже заводят котов, которые очень быстро становятся настоящими членами коллектива и экипажа боевого судна. В советское время некоторые командиры даже мотивировали на ловлю крыс матросов, раздавая увольнительные за поимку грызунов.
Борются с крысами на подводных лодках точно такими же способами, как и на суше. На многих субмаринах экипажи даже заводят котов, которые очень быстро становятся настоящими членами коллектива и экипажа боевого судна. В советское время некоторые командиры даже мотивировали на ловлю крыс матросов, раздавая увольнительные за поимку грызунов.
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Про "эффект кобры" слышали?
И фото нутрии ну прям в тему
ВЕСЬ нештатный плавсостав (грызуны, тараканы и прочая нечисть) надежно уничтожаются во время учений по углекислотному пожаротушению.
Личный состав надевает ИДА, люки задраивают, лодка частично герметизируется, запускается СО2, и через 10-15 минут выживших просто НЕТ.
По окончании учений отсеки продуваются сжатым воздухом, вентилируются, и остается одна задача - убрать останки нештатного плавсостава.
Это вам не надводный корабль.
УЧИ МАТЧАСТЬ, ВАНО !