Есть ли крысы на подводных лодках?

Часто крысы также поселяются в подводных лодках тогда, когда субмарину отправляют в док для технического обслуживания. Основавшись в субмарине, вредители ведут «нормальный» портовый образ жизни, пока в один прекрасный день не оказываются в море вместе с подводной лодкой и ее экипажем.



Борются с крысами на подводных лодках точно такими же способами, как и на суше. На многих субмаринах экипажи даже заводят котов, которые очень быстро становятся настоящими членами коллектива и экипажа боевого судна. В советское время некоторые командиры даже мотивировали на ловлю крыс матросов, раздавая увольнительные за поимку грызунов.