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Есть ли крысы на подводных лодках?

Есть ли крысы на подводных лодках? (4 фото)

Автор:
29 августа 2020 04:11
Метки: крысы   лодка   подводная   
712
4
Каждый человек слышал о том, что на морских кораблях заводятся крысы. Однако, мало кто при этом знает о том, что коварные грызуны спешат проникнуть в том числе и на военные подводные лодки.
Оказывается, что крысы на субмаринах – бедствие куда похлеще, чем крысы на надводных судах.

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Метки: крысы   лодка   подводная   
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8  комментариев
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
В советское время некоторые командиры даже мотивировали на ловлю крыс матросов, раздавая увольнительные за поимку грызунов.

Про "эффект кобры" слышали?


И фото нутрии ну прям в тему
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70k
Броненосец Потелкам ☣️Месть печенегов☣️ 45 минут назад
АВТОР ВАНО слабо представляет себе службу на подводной лодке, и чем она отличается от надводного корабля.
ВЕСЬ нештатный плавсостав (грызуны, тараканы и прочая нечисть) надежно уничтожаются во время учений по углекислотному пожаротушению.
Личный состав надевает ИДА, люки задраивают, лодка частично герметизируется, запускается СО2, и через 10-15 минут выживших просто НЕТ.
По окончании учений отсеки продуваются сжатым воздухом, вентилируются, и остается одна задача - убрать останки нештатного плавсостава.
Это вам не надводный корабль.
УЧИ МАТЧАСТЬ, ВАНО !
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40k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Ванька, тупица, а на хрена ты фото ондатры прикрепил?
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9k
El Niño Цыц тут у меня 6 минут назад
На фотографии нутрия. Но соглашусь в том, что эти млекопитающие на корабль не полезут ни в коем случае.
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6k
sumrаknn 51 минуту назад
Помню на воен кафедре рассказывали про про матросов мудаков-подводников, которые делали площадки с оголенными пластинами и подключали к эл. сети (не помню какой) ну засовывали их куда не попадя. крыс конечно убивало, но случались страшные чп
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556
Alexandr Час назад
Котейка на пульте.....Как то сразу вспоминается анекдот про Америку которой уже нету и злого капитана подлодки ,который орёт"Я ещё раз спрашиваю!!Кто валенок на пульт бросил!!!"Кстати идея сейчас осенила-валенок был брошен...по крысе на пульту??!!Значит в анекдоте есть доля правды??!!
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0
Darina 4 часа назад
А может быть нутрий на подводных лодках специально разводят? Это же должно быть очень полезно - всегда свежее мясо для пельменей и ценный мех, который можно продавать.
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