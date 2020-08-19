Парень покончил с собой после того, как родители запретили играть в компьютерную игру

По словам собеседников, молодой человек начал пропускать занятия еще с начала сентября. Впервые с начала учебного года он пришел на учебу только на прошлой неделе.

Выглядел вполне нормально, но при этом желания учиться он также не высказывал. Свои прогулы он объяснил словами, что просто был дураком.

«Мы в шоке от ситуации, потому что он еще в субботу пришел и даже спрашивал у меня домашку. Видимо мысли о суициде пришли к нему после», — рассказал один из студентов.

Они отметили, что парень был позитивным, любил посмеяться и пошутить.

Как сообщил Telegram-канал Mash, причиной самоубийства стал запрет родителей на компьютерные игры.

Это не единственный человек, который покончил с собой из-за игры World of Warcraft, совсем недавно популярный стример миллионник так же ушел из жизни. Хорошо, что я играю только в Call of Duty^((