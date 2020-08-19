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Парень покончил с собой после того, как родители запретили играть в компьютерную игру

Парень покончил с собой после того, как родители запретили играть в компьютерную игру (2 фото)

Автор:
19 августа 2020 21:09
Метки: Компьютерная игра   самоубийство   фото   
793
2
Учащийся первого курса факультета машиностроения МГТУ имени Баумана покончил с собой после того, как несколько недель не появлялся в вузе. Об этом «360» рассказали его однокурсники.

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21  комментарий
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18k
Слепой Пью 5 часов назад
Это какого века новость?
Или из будущего? Вроде сейчас август только...
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−86
vasya 8 минут назад
да и х.у.й с ним
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944
Свирепый Бамбр Час назад
Вот дурак! 19 августа Serious Sem 4 в продажу вышел, а он все просрал! ЛОХ!!
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7k
ScorpionDS Час назад
Игры тут не причем, парню нужна была помощь ...
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86
Dima Bradypodidae 2 часа назад
Заголовок: "Больной шизофренией покончил с собой" как-то не катит.
"Покончил с собой ,т.к. родители запретили играть в компьютерную игру" даст больше лайков.
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364
ah3007 3 часа назад
Родителей жалко. Да и парня тоже.
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5k
катафреник ah3007 2 часа назад
ПК ребенку максимум 2 часа в день!!!
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4k
Ivan 3 часа назад
Дурак...
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423
Антон Полоскун 3 часа назад
У меня вот другой вариант событий. Сначала родители с детства ломали ему психику и социализацию своей якобы опекой. "Это не делай, там не гуляй, с этим не дружи и тд и тп" В итоге парень нашёл единственную отдушину в играх, которая на тот момент устраивала всех. "Наш мальчик такой молодец, с плохими компаниями не водится, по ночам по улицам не шатается." Но потом ВНЕЗАПНО пришло осознание "он же совсем нелюдимый, сидит сутками кнопочки жмёт, хоть погулять вышел бы" и маятник пошёл в обратную сторону "дома не сиди, найди друзей/девушку/работу/хобби".
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5k
катафреник Антон Полоскун 2 часа назад
вот именно!!
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6k
Перст Указующий 3 часа назад
"я играл в варкрафт 15 лет, пока не понял, что игра говно"
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16k
babuby 4 часа назад
По словам собеседников, молодой человек начал пропускать занятия еще с начала сентября. Впервые с начала учебного года он пришел на учебу только на прошлой неделе.
.....
Это в какой вселенной? У нас тут пока ещё 19 Августа 2020 года.
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7k
ScorpionDS babuby Час назад
Это из-за 2020 года, темпоральные сбои, должно пройти в 2021 году, главное дотянуть ...
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38k
SAndre 4 часа назад
Увы, но подобное не в первый раз
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2k
Frank Borman 4 часа назад
Он не покончил с собой. Он просто отправился на небеса, где сейчас геймует и стримингует в свой любимый гейм. Ибо геймеры не умирают, они просто переходят на более высокий левел, небесный.
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8k
3.6o6pa Frank Borman 4 часа назад
Говоря "вашим" языком - таких с небес "кикают".
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14k
Андрей Иванов 4 часа назад
Не парень, а игроман конченный. Да и хер с ним
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3k
Olga Raudis 5 часов назад
Цинично или нет, но это естественный отбор. Нежизнеспособный экземпляр, в любом случае потерянный для общества.
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640
Сапоги Илона Маска 5 часов назад
Одним идиотом меньше, но родителей жалко.
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897
WithU Сапоги Илона Маска 5 часов назад
Да , хорошо быть циником , если этот идиот - не близкий и родной тебе человек . А если кто-то , кто дорог нам , поступил бы так ? Такая глупая, ненужная , и нелепая смерть .. Врагу не пожелаешь .
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23k
Fat Lynx 5 часов назад
Парень покончил с собой после того, как родители запретили играть в компьютерную игру
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