Самый сильный человек на земле

Василий дважды доказывал миру, что он сильнейший человек на земле. В детстве занимался легкой атлетикой, но после службы в армии, решил проверить свои силы в силовом многоборье.



Его сила не может не удивлять. Весь мир помнит, как украинец протянул 5 трамваев, общий вес которых был 101 тонна, а также понял и установил на тумбы четыре ледяные глыбы по 15 килограмм каждая.



После завершения карьеры ушел работать инспектором в пограничную службу и сейчас его можно встретить на посту во Львовском аэропорту.