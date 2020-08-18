Самый сильный человек на земле

Рассмотрим все удивительные факты, зафиксированные официально и не только, и выясним, кто же самый сильный человек в мире, а главное, узнаем что они могут делать.
Достаточно трудно определить сильнейшего человека на нашей планете. Что в этом случае брать за критерий? Ведь один силач может протащить несколько метров многотонный грузовик и даже самолет, а другой — поднять большой вес, а третий, вообще, с легкостью может разбивать кирпичи и бетонные блоки.
Арсен Манучарян
Начнем знакомство с силачами с юного Арсена Манучаряна. Мальчик родился и растет в цирковой семье, поэтому не удивительно, что у него есть необычные способности.
На программе Арсен представил свое файер-шоу, а под конец показал свою силу, протянув несколько метров автомобиль, в десятки раз превышающий вес самого мальчика.
На программе Арсен представил свое файер-шоу, а под конец показал свою силу, протянув несколько метров автомобиль, в десятки раз превышающий вес самого мальчика.
Эльбрус Нигматуллин
Россия всегда славилась богатырями, и сложно определить кто же самый сильный человек в России, но долгое время этот титул принадлежал Эльбрусу Нигматуллину.
Российский спортсмен родился в Челябинской области. С 12 лет мальчик начал заниматься спортом, и сам соорудил у себя во дворе тренажерный зал.
Эльбрус неоднократно становился победителем турнира «Самый сильный человек России». Он также рекордсмен России в тяге транспортных средств. Он протянул сухогруз общим весом в 760 тонн по реке Агидель на расстояние 20 метров.
Российский спортсмен родился в Челябинской области. С 12 лет мальчик начал заниматься спортом, и сам соорудил у себя во дворе тренажерный зал.
Эльбрус неоднократно становился победителем турнира «Самый сильный человек России». Он также рекордсмен России в тяге транспортных средств. Он протянул сухогруз общим весом в 760 тонн по реке Агидель на расстояние 20 метров.
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Бекка Свенсон
Американка Бекка не только стала самой сильной среди представительниц слабого пола, но и уже долгое время входит в десятку сильнейших людей планеты.
Начинала девушка с культуризма, но затем перешла в пауэрлифтинг. Из ее последних рекордов следует отметить поднятие веса в приседе 400 килограмм, а лежа спортсменка выжимает 270 килограмм.
Продолжая заниматься силовым спортом, Свенсон все больше стала говорить об обустройстве личной жизни и создании семьи.
Начинала девушка с культуризма, но затем перешла в пауэрлифтинг. Из ее последних рекордов следует отметить поднятие веса в приседе 400 килограмм, а лежа спортсменка выжимает 270 килограмм.
Продолжая заниматься силовым спортом, Свенсон все больше стала говорить об обустройстве личной жизни и создании семьи.
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Од Хогинен
При росте 190 сантиметров этот силач весит 134 килограмма. Такие внушительные данные позволяют Оду поднимать бревна весом более 100 килограмм.
С детства он стал планомерно заниматься, и не считает себя уникальным. Главное, по словам самого силача, правильные и каждодневные тренировки. Только представьте, но гантели Хогинена, которыми он иногда тренируется, весят 83 килограмма.
С детства он стал планомерно заниматься, и не считает себя уникальным. Главное, по словам самого силача, правильные и каждодневные тренировки. Только представьте, но гантели Хогинена, которыми он иногда тренируется, весят 83 килограмма.
Деннис Роджерс
При встрече с этим мужчиной среднего телосложения, и не скажешь, что в нем огромная сила. Деннис может проделывать с вещами невероятные трюки. Он с легкостью ломает наручники, гнет стальные пруты, а также рвет справочники в 1 700 страниц.
Самый эффектный трюк Денниса просто поражает зрителя. Он кулаком забивает гвоздь в стоящую на деревянном бруске сковородку, хотя рука не самая сильная мышца у человека. Ученые подсчитали, что скорость руки при ударе о гвоздь составляет 110 километров в час.
Самый эффектный трюк Денниса просто поражает зрителя. Он кулаком забивает гвоздь в стоящую на деревянном бруске сковородку, хотя рука не самая сильная мышца у человека. Ученые подсчитали, что скорость руки при ударе о гвоздь составляет 110 километров в час.
Дмитрий Халаджи
Уроженец Украины Дмитрий установил за свою карьеру 63 рекорда, которые по праву нашли свое отражение в Книге Гиннеса. Необычную силу он обнаружил в себе еще в раннем детстве, удивляя близких, когда гнул подковы и разрывал цепи.
Один из его необычных рекордов это поднятие камня весом 152 килограмма. А трюк «Чертова кузница», когда на животе Дмитрия разбивают кувалдами бетонную плиту, поразил весь мир и не имеет аналогов в истории. При этом сам силач лежит на гвоздях.
Один из его необычных рекордов это поднятие камня весом 152 килограмма. А трюк «Чертова кузница», когда на животе Дмитрия разбивают кувалдами бетонную плиту, поразил весь мир и не имеет аналогов в истории. При этом сам силач лежит на гвоздях.
Мариуш Пудзяновский
Польский пауэрлифтер Мариуш сейчас успешно выступает в смешанных единоборствах и соревнованиях по регби. А начиналась славная карьера в 11 лет с карате.
Среди его спортивных достижений есть пять титулов сильнейшего человека планеты. Мариуш также 4 раза поднимался на высший пьедестал в соревнования по поднятию штанги.
Стронгмен даже успел побывать в тюрьме, но объяснил это желанием защитить молодого человека от избиения.
Среди его спортивных достижений есть пять титулов сильнейшего человека планеты. Мариуш также 4 раза поднимался на высший пьедестал в соревнования по поднятию штанги.
Стронгмен даже успел побывать в тюрьме, но объяснил это желанием защитить молодого человека от избиения.
Михаил Кокляев
Как и Нигматуллин, Михаил уроженец Челябинской области. В 13 лет он пришел в тяжелую атлетику, и стал абсолютным рекордсменом России в становой тяге.
Русский силач восемь раз становился чемпионом Российской Федерации. В толчке россиянин поднимал штангу весом 250 кг.
После успешной спортивной карьеры ушел в силовой экстрим, где продолжает удивлять своих поклонников новыми силовыми рекордами. В 2015 году сдвинул с места и протянул несколько метров многотонный автобус.
Русский силач восемь раз становился чемпионом Российской Федерации. В толчке россиянин поднимал штангу весом 250 кг.
После успешной спортивной карьеры ушел в силовой экстрим, где продолжает удивлять своих поклонников новыми силовыми рекордами. В 2015 году сдвинул с места и протянул несколько метров многотонный автобус.
Хафтор Бьернсон
Высочайший стронгмен мира исландец Хафтор Бьернсон начинал карьеру в спорте с баскетбола. Это было и не удивительно при росте 2 метра 6 сантиметров.
Но после полученной травмы перешел в силовой экстрим, где побил ранее существующие рекорды. Так, он стал сильнейшим викингом, протащив бревно весом 650 килограмм 5 метров.
Сильный исландец с колоритной внешностью успевает сниматься и в кино.
Но после полученной травмы перешел в силовой экстрим, где побил ранее существующие рекорды. Так, он стал сильнейшим викингом, протащив бревно весом 650 килограмм 5 метров.
Сильный исландец с колоритной внешностью успевает сниматься и в кино.
Василий Вирастюк
Василий дважды доказывал миру, что он сильнейший человек на земле. В детстве занимался легкой атлетикой, но после службы в армии, решил проверить свои силы в силовом многоборье.
Его сила не может не удивлять. Весь мир помнит, как украинец протянул 5 трамваев, общий вес которых был 101 тонна, а также понял и установил на тумбы четыре ледяные глыбы по 15 килограмм каждая.
После завершения карьеры ушел работать инспектором в пограничную службу и сейчас его можно встретить на посту во Львовском аэропорту.
Его сила не может не удивлять. Весь мир помнит, как украинец протянул 5 трамваев, общий вес которых был 101 тонна, а также понял и установил на тумбы четыре ледяные глыбы по 15 килограмм каждая.
После завершения карьеры ушел работать инспектором в пограничную службу и сейчас его можно встретить на посту во Львовском аэропорту.
Брайан Шоу
Американский стронгмен четырежды становился победителем мирового соревнования сильнейших мужчин планеты.
В 2005 году после того, как выиграл местный чемпионат, перешел в профессиональный спорт. Его показатели впечатляют — становая тяга 420 килограмм, а вот в положении лежа выжал 238 килограмм.
Брайнан продолжает карьеру, стремясь завоевать новые титулы и установить новые рекорды.
В 2005 году после того, как выиграл местный чемпионат, перешел в профессиональный спорт. Его показатели впечатляют — становая тяга 420 килограмм, а вот в положении лежа выжал 238 килограмм.
Брайнан продолжает карьеру, стремясь завоевать новые титулы и установить новые рекорды.
Жидрунас Савицкас
Литовец вошел в историю силового спорта, как самый сильный стронгмен, который приседает с 400-килограммовой штангой и может метнуть 25-килограммовую гантель на высоту свыше 5 метров.
Жидрунас увлекся пауэрлифтингом в детстве, когда увидел силовые соревнования по телевизору. Ежедневные тренировки и упорство привели его к высоким показателям и победам.
Даже тяжелейшая травма не вывела его из строя, и через некоторое время силач снова ставил новые рекорды. Отметим, что их у литовца сорок.
Жидрунас увлекся пауэрлифтингом в детстве, когда увидел силовые соревнования по телевизору. Ежедневные тренировки и упорство привели его к высоким показателям и победам.
Даже тяжелейшая травма не вывела его из строя, и через некоторое время силач снова ставил новые рекорды. Отметим, что их у литовца сорок.
Валенитин Дикуль
Старшее поколение помнит этого известного силача, который в 1970-ых – 1990-ых вёл активную деятельность во многих областях. Но прославился он, работая в цирке и показывая удивительные номера, связанные с поднятием тяжестей, жонглированием пушечными ядрами, гирями и прочие силовые номера.
Удивительно, но Валентин Дикуль в юношестве получил тяжелейшие травмы позвоночники и долгое время был прикован к больничной койке.
Удивительно, но Валентин Дикуль в юношестве получил тяжелейшие травмы позвоночники и долгое время был прикован к больничной койке.
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Заключение
Самые сильные люди планеты вызывают восхищение. Многие из них, благодаря силе духа, преодолели проблемы и добились высоких результатов как в спорте, так и в соревнованиях по силовому экстриму.
В комментариях к статье будем рады, когда вы поделить своей информацией о мировых рекордах по поднятию тяжестей и передвижению транспорта.
В комментариях к статье будем рады, когда вы поделить своей информацией о мировых рекордах по поднятию тяжестей и передвижению транспорта.
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Так себе пользы во всех этих "рекордах".