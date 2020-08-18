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Самый сильный человек на земле

Самый сильный человек на земле (15 фото + 3 видео)

Автор:
18 августа 2020 12:37
Сообщество : Факты
Метки: люди   мощь   познавательно   самый сильный   сила   удивительно   факты   фото   
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Рассмотрим все удивительные факты, зафиксированные официально и не только, и выясним, кто же самый сильный человек в мире, а главное, узнаем что они могут делать.

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Метки: люди   мощь   познавательно   самый сильный   сила   удивительно   факты   фото   
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2  комментария
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Игорь 50 минут назад
Где-то тут недавно видео проскакивало на котором "силач" пытался присесть со штангой и сломал себе колени.
Так себе пользы во всех этих "рекордах".
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