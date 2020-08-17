Верховный суд признал движение АУЕ экстремистским

Таким образом, маленьких любителей тюремной романтики "уравняли в правах" с неонацистами и исламистами-радикалами. С чем их и поздравляем.
Верховный суд признал молодежное движение АУЕ экстремистским и запретил на территории РФ любую деятельность связанную с этой молодежной субкультурой. Сообщается, что заседание по иску Генпрокуратуры проводилось в закрытом режиме.
"Административное исковое заявление прокурора удовлетворить и признать АУЕ экстремистской организацией и запретить ее на территории РФ", - сообщили в суде.
Теперь действия лиц, пропагандирующих идеи движения и склоняющих молодежь к преступной деятельности, попадают под статью 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет и штраф до 700 тысяч рублей.
Однако это решение еще может быть обжаловано в течении 14 дней, добавили в ведомстве.
14 августа СМИ писали, что прокурорам была дана команда усилить работу с подростками, в частности, с пресечением их вовлечения в субкультуру "АУЕ".
"Вопросы профилактики вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность, в том числе в криминальные субкультуры, находятся на постоянном контроле Генпрокуратуры России. Особое внимание уделяется противодействию распространения среди подростков идеологии движения АУЕ", - говорилось в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Аббревиатура АУЕ, которая является девизом и названием молодежной субкультуры, расшифровывается как "арестантский уклад един" или "арестантское уркаганское единство". В основу этого движения легла романтизация тюремного образа жизни и воровских понятий.
Считается, что движение зародилось в Забайкальском крае. В 2011 году полицейские выявили банду, орудовавшую в поселке Приисковый. В группировку входили около 20 молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет. Молодые преступники тогда совершили налет на склад и зверски избили сторожа. Забрать ничего не успели, так как их спугнула сигнализации. Тем не менее сторож опознал одного из налетчиков, и в ходе следствия выяснилось, что участники ОПГ навязывали воровские идеи в школе, в частности, в начальных классах.
В каждом классе были свои "смотрящие", которые собирали дань (общак) с одноклассников. Часть собранных средств отправлялась в местную колонию.
АУЕшники активно пользуются тюремным жаргоном. В социальных сетях полно пабликов со словарями терминов и аббревиатур этого движения. Сообщается, что во "ВКонтакте" существует около 30 тысяч таких групп, на которые подписаны около 6,5 миллиона человек, в "Одноклассниках" - 14 тысяч групп и около полмиллиона подписчиков, в Instagram - 22 страницы и 108 тысяч подписчиков, в Facebook - 12 страниц и 600 тысяч подписчиков. На YouTube выявлено около двух миллионов каналов, которые размещают видео, "вызывающие симпатию молодых людей к тюремным понятиям".
Разумеется, контент производят далеко не только в России - это общая болезнь всего постсоветского пространства. Движение АУЕ пользуется популярностью на Украине, в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Белоруссии, Молдавии.
Источник:
- Обзор закрытых тюремных групп в соцсетях
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Какая же дикость в головах у многих людей...
И это исчерпывающим образом говорит об уровне интеллекта этих людей. Это не организация, это некий образ мыслей. Запретить его? Противоречит конституции, вообще-то.
Вот вовлечение в преступную деятельность - это уголовная статья. За это уже предусмотрена ответственность. Не надо ничего придумывать или запрещать. Надо только работать - выявлять, предотвращать, привлекать к ответственности (уголовной).
А решение суда о «запрете АУЕ», это как закон о запрете коррупции - ровно столько же смысла и пользы.
Оказывается, «романтическое изображение тюремной субкультуры» создаёт неверное и искаженное представление об ответственности за нарушение закона среди неопределённого круга лиц, в том числе несовершеннолетних - и это вредно, надо запретить!
Когда детский мультик прерывают рекламой фильма 16+ с кровищей и расчлененкой - это не вредно, видимо. Когда «врачи» вроде Малышевой с телевизора несут антинаучную ахинею под видом просвещения - это не вредно. Когда реклама пива в обход запрета закона о рекламе - тоже не вредно. Это все не надо запрещать. Когда на любом вокзале курят сплошь и рядом, хотя законом запрещено и это ОБЯЗАННОСТЬ полиции, пресекать и штрафовать, но ничего не делают - видимо, потому что «не вредно». А вот какой-то несуществующий дебилизм надо обязательно взять и запретить!
Дебилы, *ля
И про «поезд ушёл» фактически согласен, взять хотя бы минусаторов по принципу «ничего не понял, но чувак вроде против запрета ауе, поставлю минус». Хотя ключевое - «ничего не понял».
Все причастные к этой истории - конченые мрази, только так
Спасибо. Поржал.