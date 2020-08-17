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Верховный суд признал движение АУЕ экстремистским

Верховный суд признал движение АУЕ экстремистским (4 фото)

Автор:
17 августа 2020 14:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Тюрьма   ауе   верховный суд   запрет   субкультура   экстремизм   
4289
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Таким образом, маленьких любителей тюремной романтики "уравняли в правах" с неонацистами и исламистами-радикалами. С чем их и поздравляем.

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Метки: Тюрьма   ауе   верховный суд   запрет   субкультура   экстремизм   
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65  комментариев
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53k
Алекс Юстасов 3 часа назад
Редчайший случай, когда я согласен с властью.
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banga911 7 минут назад
теперь нужно запретить песни М.Круга и прочих ему подобных исполнителей.
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10k
Проктолог-иллюзионист 14 минут назад
В основу этого движения легла романтизация тюремного образа жизни и воровских понятий.

Какая же дикость в головах у многих людей...
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729
Daonar 20 минут назад
Для начала - такой организации нет. Не существует и никогда не существовало. Но оно ее «запретили».

И это исчерпывающим образом говорит об уровне интеллекта этих людей. Это не организация, это некий образ мыслей. Запретить его? Противоречит конституции, вообще-то.

Вот вовлечение в преступную деятельность - это уголовная статья. За это уже предусмотрена ответственность. Не надо ничего придумывать или запрещать. Надо только работать - выявлять, предотвращать, привлекать к ответственности (уголовной).

А решение суда о «запрете АУЕ», это как закон о запрете коррупции - ровно столько же смысла и пользы.

Оказывается, «романтическое изображение тюремной субкультуры» создаёт неверное и искаженное представление об ответственности за нарушение закона среди неопределённого круга лиц, в том числе несовершеннолетних - и это вредно, надо запретить!

Когда детский мультик прерывают рекламой фильма 16+ с кровищей и расчлененкой - это не вредно, видимо. Когда «врачи» вроде Малышевой с телевизора несут антинаучную ахинею под видом просвещения - это не вредно. Когда реклама пива в обход запрета закона о рекламе - тоже не вредно. Это все не надо запрещать. Когда на любом вокзале курят сплошь и рядом, хотя законом запрещено и это ОБЯЗАННОСТЬ полиции, пресекать и штрафовать, но ничего не делают - видимо, потому что «не вредно». А вот какой-то несуществующий дебилизм надо обязательно взять и запретить!

Дебилы, *ля
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banga911 Daonar 5 минут назад
Для этого нужно поднимать уровень жизни, уровень образования, но поезд давно ушёл
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729
Daonar banga911 Минуту назад
Да, это задача не на 10 лет, масштабом поболее умишек нынешних «правителей».

И про «поезд ушёл» фактически согласен, взять хотя бы минусаторов по принципу «ничего не понял, но чувак вроде против запрета ауе, поставлю минус». Хотя ключевое - «ничего не понял».
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26k
gfjhtgfjhf Полчаса назад
Верховный суд признал движение АУЕ экстремистским
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4k
Ivan 36 минут назад
Верховный суд признал движение АУЕ экстремистским
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1k
Orrrkkk 39 минут назад
радио шансон теперь запретят?
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2k
Sanar Orrrkkk 10 минут назад
А что тебе шансон то, ты блатняк с шансоном не путай, Шуфутинский в песне про 3 сентября ни как тему блатняка не трогает
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1k
Orrrkkk Sanar Минуту назад
Да и про третье сентября. И про притончик. И про гоп-стоп. И про побег.
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2k
Дмитрий Барановский 42 минуты назад
Маленьких любителей тюремной романтики надо отправить на сутки-двое в изолятор. Я посмотрю, как они поАУЕкают, обливаясь соплями, слезами.
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2k
Sanar Дмитрий Барановский 13 минут назад
Реально наблюдал как это действует, комэска в командировке его сын без прав и под балдой с гопотой берут машину и катают подруг, жена комэски звонит знакомому в РОВД и сына на три дня реально прикрывают в подвале со всякой отморозью, я по полку дежурил она меня попросила забрать его, глаза как у срущего кота, ну парень выздоровел кадетское и лётное окончил.
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729
Daonar Дмитрий Барановский 11 минут назад
То есть нахождение в изоляторе (СИЗО) должны быть мучительным наказанием?
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729
Daonar Sanar 9 минут назад
И где тут положительный пример? Должны были посадить за наркоту, за вождение без прав и в нетрезвом виде - но по блату просто подержали в камере пару дней?
Все причастные к этой истории - конченые мрази, только так
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2k
Sanar Daonar 2 минуты назад
Да какая там наркота, без ВУ после банки пива с подругами катался, ни буя там не случилось, он не мог потом 2 года ВУ получить
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14k
КешаИванов 43 минуты назад
Мда. Определение болезни как, то по другому дать надо. Завтра запрещённая АУЕ, станет УЕА, или ЕАУ. И что тогда делать?
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407
Евгения Ефимова 54 минуты назад
Давно пора!
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52k
Racer777 55 минут назад
На несколько лет опоздали с принятием закона. Но лучше поздно, чем никогда. Да! Кстати... Ни у кого боьше не вызывает возмущение тот факт, что при Сталине уголовка - вплоть до расстрела - с 12 лет действовала? А то солженицын, помнится целую главу этому "безумству" посвятил....
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85k
Дмитрий 56 минут назад
Тогда надо запрещать партию "Единая Россия" партия убийц , жуликов , воров - никто не нанёс столько вреда стране и людям как эти партийные твари .
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2k
Алексей Дмитрий 51 минуту назад
Тебя-то кто обидел, страдалец ты наш?
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3k
Serj81 Час назад
Посоны нэгодуэт

Посоны нэгодуэт
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703
Лёха Час назад
А ЛГБТ когда в этот список включат?
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1k
Orrrkkk Лёха Полчаса назад
частично. однополый секас ведь по понятиям.
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2k
Макс Час назад
Анальных Утех Единство
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1k
ЛунныйКотэ Час назад
неужели власти витаминки доя мозга начали есть?
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729
Daonar ЛунныйКотэ 19 минут назад
Откуда такой нелогичный вывод?
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4k
JACKAL Час назад
Дегенераты млять... Чем у этих епучих молокососов башка забита? Это не АУЕ, это УЕ-БАНЫ
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13k
Kvadro Час назад
Верховный суд признал движение АУЕ экстремистским
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2k
Борис Карабанов Час назад
О, Господи! Родили! А что так мало думали? Двадцати лет не прошло.
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7k
Антон Семёныч Час назад
А.х.У.Е.ть новость!
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6k
Andrey Час назад
"Однако это решение еще может быть обжаловано в течении 14 дней, добавили в ведомстве."
Спасибо. Поржал.
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