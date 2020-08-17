Верховный суд признал движение АУЕ экстремистским

Верховный суд признал молодежное движение АУЕ экстремистским и запретил на территории РФ любую деятельность связанную с этой молодежной субкультурой. Сообщается, что заседание по иску Генпрокуратуры проводилось в закрытом режиме.

"Административное исковое заявление прокурора удовлетворить и признать АУЕ экстремистской организацией и запретить ее на территории РФ", - сообщили в суде.

Теперь действия лиц, пропагандирующих идеи движения и склоняющих молодежь к преступной деятельности, попадают под статью 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет и штраф до 700 тысяч рублей.

Однако это решение еще может быть обжаловано в течении 14 дней, добавили в ведомстве.